Сбербанк снова снизил ставку по ипотеке
Ставки по ипотеке кредитная организация снизила на 0,5%, сообщили в пресс-службе Сбербанка. При покупке квартиры в новостройке в первые два года кредитования минимальный процент составит 4,1. При регистрации сделки в электронном виде — 5,4%.
«Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке — от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования», — добавили в банке. Если сделку регистрировать электронно, то ипотеку дадут под 4,7% годовых.
Изменилась ставка и по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке. С учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования ипотеку будут давать под проценты от 2,6% годовых. При электронной регистрации сделки — от 6,1%.
Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев заметил, что «рынок недвижимости ожил». Повысился спрос и на покупку жилья.
«В июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.
Васев заявил, что Сбербанку «важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса». Поэтому в кредитно-финансовой организации продолжают улучшать условия по ипотеке.
В мае ставки Сбербанка по основным программам ипотечного кредитования снизились на 0,8%.