Сбербанк снова снизил ставку по ипотеке

В Сбербанке пошли на очередное снижение ипотечных ставок. Теперь кредит на приобретение жилья в новостройке можно взять под 4,1% годовых. Условия действуют в рамках специальной программы с застройщиками.

Ставки по ипотеке кредитная организация снизила на 0,5%, сообщили в пресс-службе Сбербанка. При покупке квартиры в новостройке в первые два года кредитования минимальный процент составит 4,1. При регистрации сделки в электронном виде — 5,4%.

«Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке — от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования», — добавили в банке. Если сделку регистрировать электронно, то ипотеку дадут под 4,7% годовых.

Изменилась ставка и по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке. С учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования ипотеку будут давать под проценты от 2,6% годовых. При электронной регистрации сделки — от 6,1%.

Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев заметил, что «рынок недвижимости ожил». Повысился спрос и на покупку жилья.

«В июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

Васев заявил, что Сбербанку «важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса». Поэтому в кредитно-финансовой организации продолжают улучшать условия по ипотеке.

В мае ставки Сбербанка по основным программам ипотечного кредитования снизились на 0,8%.