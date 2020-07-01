Количество выданных ипотечных займов увеличилась в мае

В мае количество выданных ипотечных займов увеличилось на 3%, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Брать кредиты россиян сподвигли низкие ставки и государственная программа.

Как сообщает газета «Известия», в апреле 2020 года ипотечное кредитование упало на 14%. По мнению экспертов, восстановить спрос помогла государственная поддержка под 6,5%. По данным топ-20 банков, от 50 до 85% выданных ипотек приходится на эту программу.

В мае также зафиксирована рекордно низкая средняя ставка по ипотечной ссуде — 9,3%. При этом отмечается, что средняя сумма кредита увеличилась на 4,5%, до 2,34 миллиона рублей.

По мнению начальника управления ипотечных продаж банка «Уралсиб» Павла Тимошенко, госпрограмма 6,5% помогает сразу нескольким категориям — не только гражданам, но и строительству, потому что она работает только для новостроек.

Вместе с тем, предправления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский считает, что сейчас в экономике есть большая неопределенность в виде коронавируса, санкций и других мировых событий.

«Люди теряют работу — это ключевой фактор для большинства граждан, принимающих решение об ипотеке. Поэтому ни снижение ставки, ни льготные условия не станут достаточным стимулом для клиентов, когда нет никакой уверенности в завтрашнем дне», — заключил он.

Ранее россиянам предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке. Они могут опуститься до 7%.