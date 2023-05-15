Общество 15 мая 2023, 12:05 Сбербанк открыл второе отделение в Крыму Сбербанк открыл на улице Руднева свой первый офис в Севастополе и второй в Крыму РИА «Новости»

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На улице Руднева в Севастополе открыли первое региональное отделение Сбербанка. Оно стало вторым после ялтинского на полуострове Крым, сообщило РИА «Новости».

Двухэтажный офис у торгового центра «Муссон» возвели из модульных конструкций. В нем оборудовали зону обслуживания клиентов, круглосуточно открытое помещение с банкоматами, террасу и детский уголок. Жители Севастополя смогут оформить ипотеку и другие кредиты, получить пластиковую карту, открыть вклад.

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Юридические лица с запуском офиса получили возможность не только открыть расчетный счет, взять кредит, воспользоваться дистанционными услугами, но и зарегистрировать бизнес, разместить депозиты и провести другие операции.

Первое отделение Сбербанка в Крыму открылось 6 мая. За первые четыре дня жители Ялты оформили в отделении на улице Советской рекордное количество кредитных и дебетовых карт.

Приложение Сбербанка вернулось в App Store для операционной системы iOS, но под названием SBOL. Ссылку для скачивания предоставят по звонку в кол-центр банка.