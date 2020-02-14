Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Ранее пресс-служба банка прокомментировала ситуацию РИА «Новости».

«Ежедневно в Сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации», — заявили в организации.

В четверг, 13 февраля, газета «Известия» написала, что личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка продаются в Darknet. Якобы стоимость одной строки информации — 35 рублей. Мошенники могли узнать ФИО, паспортные данные, дату рождения, номера счетов клиентов Сбербанка.

В банке напомнили, что сведения об утечке данных ранее уже появлялись в СМИ. Но тогда речь шла о базе за 2015–2016 годы. Тогда Сбербанк тоже опроверг эту информацию.

Тем временем от рук мошенников продолжают страдать многие россияне. Актриса сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер стала жертвой преступников. Ей позвонили люди и представились сотрудниками Сбербанка. Они заставили ее скачать приложение, с помощью которого похитили крупную сумму денег.