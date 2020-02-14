«Поймали в самый удачный момент». Актрису из «Реальных пацанов» обманули телефонные мошенники

Актриса Зоя Бербер, жена Коляна из «Реальных пацанов», стала жертвой мошенников. Девушку обманули по классической схеме: представились сотрудником Сбербанка, а потом перевели деньги на непонятный счет.

Бербер рассказала своим подписчикам в Instagram, что стала жертвой мошенников. По ее словам, ей позвонили от лица сотрудников Сбербанка и сказали, что с ее счета злоумышленники сделали перевод. Теперь ее устройство якобы нужно проверить на вирусы.

«От них пришли даже сообщения с номера 900(!). В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой меня поймали в самый „удачный“ для них момент. Второпях мной было скачано приложение, которое, как я потом поняла, управляло моим телефоном. Приложение называется QuickSupport. Я пыталась выключить, но уже было поздно», — написала Бербер.

После того, как у нее таким образом похитили «огромную сумму денег», актриса позвонила в Сбербанк и заблокировала все карты. Пока ее телефоном управляли удаленно, она успела сделать скриншоты с данными получателя платежа. Бербер собирается обратиться в полицию, чтобы наказать мошенников.

Девушка сказала, что решила сообщить о происшествии публично, чтобы предупредить подписчиков о том, как могут действовать мошенники.

В Сбербанке прокомментировали пост актрисы. Представитель банка заметил, что безопасность денег зависит не только от них, но и от самих клиентов. Они рекомендовали не сообщать свои данные третьим лицам, не размещать реквизиты на сомнительных сайтах и не реагировать на звонки с неизвестных номеров. При возникновении подозрений на звонок от мошенника в Сбербанке посоветовали набрать службу поддержки и уточнить, совершались ли на счетах сомнительные операции.