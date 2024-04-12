Общество 12 апреля 2024, 14:56 «Саша ценил его»: вдова Градского рассказала об отношении композитора к Кунгурову Вдова Градского рассказала, что композитор ценил Кунгурова как профессионала Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Вдова народного артиста России Александра Градского Марина рассказала, что композитор восхищался талантом погибшего оперного певца Евгения Кунгурова. Ее слова прозвучали в эфире программы «Малахов».

«Женю я запомнила как очень красивого человека. В нем было какое-то редкое сочетание внешней красоты и внутренней. И большого таланта», — сказала Градская.

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Она добавила, что композитор очень гордился Кунгуровым. Он был очень рад, что оперный певец попал в его команду на шоу «Голос». Артист дошел до финала, но уступил победу Дине Гариповой.

«Я помню, как он мне говорил: „Ну ты посмотри, какой парень, какой красавец, какой тембр, голос!“ Саша ценил его как настоящего большого профессионала и считал, что у Жени большое будущее», — поделилась вдова.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Его тело обнаружили у жилого дома в Пресненском районе Москвы.