Саратовским ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей за счет депутатских надбавок

В Саратове ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей к юбилею Победы. Необходимые средства местные власти сэкономили на депутатских надбавках к пенсии.

Решение об этом приняли на внеочередном заседании в саратовской городской думе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента Саратова.

Выплата из городского бюджета будет единовременной. Ее получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, живущие в городе — 81 и 328 человек соответственно.

В ноябре 2019 года в Саратове изменили порядок социальной поддержки депутатов городской думы. Перечень лиц, которые могли бы претендовать на получение ежемесячной «депутатской» надбавки к пенсии, резко сократили.

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения городской думы Александр Янклович пояснил, что из действующего списка депутатов ни один парламентарий претендовать на них не смог. Финансирование выплат производится за счет этой экономии.

В Подмосковье ветеранов пригласили на чаепитие в Дом правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил им памятные медали в честь 75-летия Победы.