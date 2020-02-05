«Большая честь, что вы сегодня с нами». В Подмосковье наградили ветеранов к 75-летию Победы

В этом году страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события в Московской области запланировали сотни мероприятий. Но сейчас главное — уделить внимание каждому ветерану боевых действий.

В Красногорске атмосфера дружеская и спокойная. Ветеранов пригласили на чаепитие в Дом правительства Подмосковья. По поручению президента их наградили памятными медалями в честь 75-летия Победы. Вручил награды губернатор региона Андрей Воробьев.

«Хотел бы слова благодарности вам сказать. Для нас так важно, что вы пришли, время уделили. <…> То, что вы сегодня с нами, — большая честь», — сказал Андрей Воробьев.

Каждый ветеран прошел свой боевой путь: от Москвы до Украины, от Сталинграда до Берлина, от Брянска до Японии. На лацканах пиджаков свободного места нет: каждая награда — это целая глава жизни. Большинство ветеранов старше 90 лет, но все ведут активный образ жизни.

Например, Николай Петрович Козлов. Память о тех временах он сохранил в своей книге. И это не просто сборник воспоминаний, а аналитика военных операций. Сейчас ветеран готовит книгу к переизданию. Тираж будет достойным — не меньше тысячи экземпляров. Кстати, несколько книг приобретет губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

«Будем готовиться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К вам приедем, будем обнимать, целовать, поздравлять и низко кланяться вам», — отметил Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье награды получат больше 64 тысяч человек: участники войны, труженики тыла, блокадники и узники фашизма. А к великому празднику в регионе подготовят сотни мероприятий.