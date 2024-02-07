Общество 07 февраля 2024, 10:44 Сапфира и Урал. Москвичам рассказали о самых необычных именах новорожденных Ракова: самыми популярными именами в Москве в 2023 году стали Михаил и Софья РИА «Новости»

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Работники ЗАГСа Москвы рассказали о самых необычных именах, которыми называли детей в 2023 году. В список вошли Фея, Зима, Златозар и Алтай, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным работников ЗАГС, жители столицы выбрали в 2023 году более семи тысяч разнообразных имен для новорожденных. Среди них были как привычные — Александр, Полина — так и необычные.

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«Самыми популярными именами в 2023-м стали Михаил, так назвали 2295 мальчиков, и София, такое имя дали 1981 девочке», — уточнила Ракова.

По ее словам, за последние 40 лет имя Александр лишь во второй раз уступило лидерские позиции, так назвали 2229 малышей.

В число популярных мужских имен также вошли Максим, Лев, Артем, Марк, Матвей, Иван, Дмитрий и Даниил. Среди женских имен лидерами оказались Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Василиса и Александра.

Москвичи стали чаще называть детей именами со славянскими корнями: Ярослава, Светозар, Любомир. Также популярность обрели имена в честь драгоценных камней: Агата, Сапфира, Алмаз. Некоторые дети получили совсем необычные имена: Феврония, Малина, Благодария, Урал, Ромео, Маркс.

Найти статистику популярных детских имен можно на портале столичного правительства.

В этом году работники ЗАГС уже провели первые свадебные церемонии на станции метро «Маяковская». Три свадьбы сыграли в ночь с 3 на 4 февраля.