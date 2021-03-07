Самый высокий флаг Армении появился на границе с Азербайджаном
Самый высокий в Армении флаг установили в селе Шурнух на юге страны. Место выбрано неслучайно. Здесь проходит граница с Азербайджаном. Высота флага 30 метров.
Торжественная церемония по установке самого большого государственного флага Армении состоялась в воскресенье в селе Шурнух Сюникской области, сообщило РИА «Новости».
Шурнух имеет важное стратегическое значение, поскольку здесь проходит новая граница с Азербайджаном. Несколько домов этого села в результате разделения границ было передано Арменией соседям.
«Мы решили подчеркнуть, что эта земля принадлежит армянам», — сказал журналистам глава села Акоп Аршакян.
В церемонии участвовал ряд депутатов парламента Армении. Установка флага прошла под звуки гимна.