В мэрии Москвы пояснили, каким будет следующий этап снятия ограничений в городе

Предприятия непродовольственной торговли заработают в Москве на следующем этапе снятия ограничений — это экономически важно. Сферу бытовых услуг нужно открывать после них.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указал в беседе с РИА «Новости» на значение непродовольственной торговли для экономики. Она является чуть ли не ключевым элементом «товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя». Кроме того, в этой сфере заняты многие люди.

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство», — подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что «на склад» промышленности работать невыгодно, так как она в итоге сталкивается с нехваткой оборотных средств. Именно поэтому столичные власти сейчас работают над возможностью поэтапно вернуть торговлю к работе.

Следующей на очереди стоит сфера бытовых услуг. Традиционно в ней занято наибольшее количество малых предприятий. Влияние этой сферы на уровень комфорта городской жизни сложно переоценить.

«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — заметил заммэра.

В Москве с 25 мая вновь начнут работу МФЦ, можно будет воспользоваться каршерингом. Другие ограничения, введенные в столице на фоне ситуации с коронавирусом, продлили до 31 мая.

Подтвержденных случаев COVID-19 в столице 163 913. С начала эпидемии поправились уже 49 840 пациентов, скончались 1993 человека. По всей России выявили 344 481 зараженного. Поправились 113 299 инфицированных, умерли — 3541.