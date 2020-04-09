Самые доходные профессии для работы на удаленке назвали в России

Работа из дома не стала поводом для снижения зарплат. Менеджеры по продажам, по работе с клиентами и телемаркетологи получают очень даже приличные доходы, трудясь удаленно. Причем число вакансий растет.

Одна из самых высоких зарплат апреля — 500 тысяч рублей. Ее предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии. У кандидата должен быть опыт работы с электронными торговыми площадками, от него потребуется разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры, пишет РИА «Новости».

Менеджеру по работе с клиентами в компании по комплексному оснащению лабораторий предлагают до 200 тысяч рублей. Чтобы претендовать на эту позицию, у кандидата должен быть опыт в продажах больше двух лет. Телемаркетолог в компании, консультирующей в области государственных и корпоративных закупок, сможет получать до 130 тысяч рублей в месяц.

Есть вакансии для HR-специалистов на удаленке. Им обещают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Дистанционным психологам готовы заплатить до 80 тысяч рублей.

Исследование вакансий на удаленке провел сервис «Работа.ру». Специалисты пришли к выводу, что число предложений дистанционной работы увеличилось на 71%.