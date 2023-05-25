Москва 25 мая 2023, 18:17 Район Косино-Ухтомский стал лидером по доступности жилья в новостройках Старой Москвы Косино-Ухтомский стал лидером по доступности жилья в новостройках Старой Москвы в мае Unsplash

Читать 360tv в

По итогам двух декад мая рейтинг районов Старой Москвы с наиболее доступным жильем в новостройках возглавил Косино-Ухтомский. Он стал лидером со стоимостью 172,1 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой».

В целом за 2023 год список топ-10 локаций с минимальными ценами на новостройки обновился более чем наполовину, подчеркнули эксперты. Второе место рейтинга заняло Старое Крюково. Там средняя стоимость одного квадратного метра — 211,2 тысячи рублей. На третьей строчке — Северный район (212,2 тысячи рублей).

Реклама

В пятерку также вошли Ховрино и Бирюлево Восточное. В этих районах цена за один квадратный метр нового жилья — по 212,4 и 212,5 тысячи рублей соответственно.

В мае 2022-го тройку лидеров возглавляло Измайлово (205,1 тысячи рублей за один квадратный метр).

По словам аналитиков, судя по их данным, само по себе жилье стало дешевле, поэтому многие районы поменялись местами.

Квартиры в новостройках центра Москвы также стали доступнее. В тройку лидеров вошли Басманный, Мещанский и Красносельский районы.