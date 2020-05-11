Самозанятым вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году

Президент России Владимир Путин предложил вернуть самозанятым гражданам налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме. Об этом он заявил перед совещанием с министрами на тему ситуации с коронавирусом.

Российский лидер также предложил списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии 2019-nCoV. По его словам, списать налоги и плату за страховку смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий.

Среди дополнительных мер поддержки на фоне пандемии 2019-nCoV Путин назвал прямую субсидию на выплату апрельских зарплат предприятиям, которые сохранили не менее 90% штата. Кредиты, которые заемщик брал на сохранение зарплат, можно будет не возвращать, если сохранится занятость.

Ранее Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. Он отметил, что ограничения в полной мере сохранятся для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Массовые мероприятия по-прежнему останутся под запретом. Российские медики с начала пандемии выявили 221 344 случая COVID-19. Умерли 2009 человек.