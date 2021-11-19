Самолеты с эвакуированными из Афганистана россиянами и гражданами других стран приземлились в Подмосковье

Россияне, а также граждане Украины, Белоруссии, Армении и Афганистана прилетели в Россию на специальном эвакуационном рейсе. Их самолет приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Пассажиры прошли таможенный и противоэпидемический контроль.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу организовал эвакуацию людей из Афганистана по поручению президента Владимира Путина. Министерство обороны создало авиагруппировку из трех самолетов военно-транспортной авиации, они доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для афганцев. В каждом самолете также находились военные медики с лекарствами и необходимым оборудованием.

Предыдущий эвакуационный рейс из Афганистана Россия организовала 25 августа — спустя 10 дней после того, как в стране произошел переворот.