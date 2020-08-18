Самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми сел в Подмосковье

Самолет с российскими детьми на борту, вывезенными из Сирии впервые после введенных ограничений из-за коронавируса, сел на подмосковном аэродроме Чкаловский.

В сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой сказано, что из Сирии в Россию возвращены 26 российских детей, которые находились в приютах Дамаска, пишет РИА «Новости».

По прилету детей с аэродрома отвезут в один из подмосковных центров обсервации. После необходимого карантина они будут переданы родственникам.

В пресс-службе также отметили, что во время перелета детей на борту воздушного судна сопровождали врачи. Также на всех этапах эвакуации были выполнены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России.

Еще в июле Кузнецова заявила, что Москва подготавливала рейсы в Дамаск и лагерь Аль-Холь для вывоза российских детей. Кроме того, она также высказала предложение другим государствам о совместной работе.