Москва готовит рейсы для вывоза российских детей из Сирии
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, заявила, что Москва подготавливает рейсы в Дамаск и лагерь Аль-Холь для вывоза российских детей. Об этом сообщила «Газета.ru».
«И сейчас уже с уверенностью могу сказать, что мы готовим несколько рейсов за нашими детьми в Сирию, в Дамаск и лагерь Аль-Холь», — написала на своей странице в Instagram Кузнецова.
К вылету готовы 60 детей, по словам омбудсмена. Она также высказала предложение о совместной работе к другим государствам, которые хотят спасти своих детей.