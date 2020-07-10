Москва готовит рейсы для вывоза российских детей из Сирии

«И сейчас уже с уверенностью могу сказать, что мы готовим несколько рейсов за нашими детьми в Сирию, в Дамаск и лагерь Аль-Холь», — написала на своей странице в Instagram Кузнецова.

К вылету готовы 60 детей, по словам омбудсмена. Она также высказала предложение о совместной работе к другим государствам, которые хотят спасти своих детей.