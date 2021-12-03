Вернувшиеся из ЮАР российские туристы получили положительный результат теста на коронавирус

У двух россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили коронавирус. Его штамм сейчас устанавливается. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что у пассажиров уже взяли биологический материал — его исследуют в двух биологических лабораториях, чтобы установить штамм коронавируса.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что заразившихся путешественников отправили на двухнедельный карантин. Все это время за ними будут наблюдать медики, каждый день зараженные должны проходить ПЦР-тестирование.

За неделю новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали в 26 странах. Уже известно, что он распространяется с высокой скоростью, однако ученые пока не имеют точных данных насчет его заразности и опасности. При этом ВОЗ и другие медицинские организации советуют относиться к «омикрону» как к серьезной угрозе и готовиться к худшему сценарию.