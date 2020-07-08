Самолет с пассажирами экстренно сел на Сахалине

Летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу островного авиапредприятия.

«Воздушный борт авиакомпании „Аврора“ запросил аварийную посадку», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что воздушное судно благополучно приземлилось. Сейчас, по словам представителя пресс-службы авиапредприятия, все 28 пассажиров судна ожидают продолжения рейса в зале ожидания аэропорта.

«Аврора» готовит для полета на Камчатку другое воздушное судно, говорится также в сообщении. Причины, из-за которых самолет был вынужден совершить экстренную посадку, ни аэропорт, ни авиакомпания пока не сообщили.

Накануне экипаж рейса из Екатеринбурга объявил о нештатной посадке в Симферополе по регламенту работы аэропорта. В авиакомпании «Россия» объяснили «360», почему сложилась такая ситуация.