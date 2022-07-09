Самолет МС-21 скоро поступит в «Аэрофлот»

Парк группы «Аэрофлот» в скором времени получит в пользование новый пассажирский самолет МС-21. Об этом во время выступления на форуме «Территория смыслов» заявил министр транспорта России Виталий Савельев, написал ТАСС.

По его словам, новая разработка существенно опережает имеющиеся западные аналоги.

«Он не просто является конкурентом иностранным судам, у МС-21 есть ряд преимуществ по качеству сервиса, это сверхпередовой самолет. Скоро мы его увидим, его получит парк „Аэрофлота“», — заявил министр.

Савельев отметил, что основными преимуществами разработки являются большое пространство в салоне, широкие багажные полки и большие иллюминаторы.

«Именно такой самолет сделали мы», — подчеркнул глава Минтранса.

Ранее Савельев сообщал, что «Аэрофлот» рассматривает модель самолета Ту-214 в качестве базовой для своего авиапарка.