Названа модель базового самолета в авиапарке «Аэрофлота»

Компания «Аэрофлот» рассматривает пассажирский лайнер Ту-214 как базовый самолет для своего авиапарка. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в эфире «России 1».

«Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности „Аэрофлот“, как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — отметил Савельев.

Полеты российскими авиакомпаниями по-прежнему безопасны, «никто не будет рисковать жизнью пассажиров», подчеркнул министр.

«Да, есть проблемы: у нас 1272 самолета, из которых 1148 — пассажирские. Есть проблема комплектующих запчастей. Но мы пока считаем, что сможем решить эту проблему», — добавил Савельев.

Ранее стало известно, что до 2030 года российским авиакомпаниям планируют поставить более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Подразумевается одновременное замещение иностранных комплектующих российскими и модернизация производств в случае необходимости.