Самокат сооснователя Skillbox нашли в Сочи

Коропов вышел из отеля ночью и направился к пирсу. После этого его никто не видел. Также около берега нашли его телефон и рюкзак.

Правоохранители разыскивают бизнесмена, в том числе задействованы водолазы.

«Действительно, на пляже в Сочи обнаружены личные вещи, рюкзак и телефон бизнесмена, а также самокат, очевидно, взятый в аренду», — рассказал источник.

Ранее близкая подруга Коропова Полина рассказала, зачем он туда поехал и что произошло в ту ночь, перед тем как Коропов пропал с радаров.

«Он уехал с коллегами на выходные. Они просто сидели в баре отеля, а потом коллега пошел спать. А Игорь почему-то пошел в номер, зачем-то взял рюкзак и решил, видимо, проехаться на самокате. Все думали, что он спать пошел. А он уехал на самокате в сторону набережной, и на следующее утро нашли его телефон вместе с самокатом. После этого не можем его найти», — рассказала подруга.

Телефон молодого предпринимателя нашли случайные прохожие в пять часов утра. Девушка позвонила и передала гаджет коллегам. Друзья с обеда начали стучать в номер Коропову, ведь с минуту на минуту должна была состояться рабочая встреча. Они забили тревогу, когда ответа не последовало.