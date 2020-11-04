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    04 ноября 2020, 17:24

    Самокат сооснователя Skillbox нашли в Сочи

    Дарья Морозова

    Найден арендованный сооснователем платформы Skillbox Игорем Короповым самокат. Сам предприниматель пропал в Сочи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Самокат сооснователя Skillbox нашли в Сочи

    Коропов вышел из отеля ночью и направился к пирсу. После этого его никто не видел. Также около берега нашли его телефон и рюкзак.

    Правоохранители разыскивают бизнесмена, в том числе задействованы водолазы.

    «Действительно, на пляже в Сочи обнаружены личные вещи, рюкзак и телефон бизнесмена, а также самокат, очевидно, взятый в аренду», — рассказал источник.

    Ранее близкая подруга Коропова Полина рассказала, зачем он туда поехал и что произошло в ту ночь, перед тем как Коропов пропал с радаров.

    «Он уехал с коллегами на выходные. Они просто сидели в баре отеля, а потом коллега пошел спать. А Игорь почему-то пошел в номер, зачем-то взял рюкзак и решил, видимо, проехаться на самокате. Все думали, что он спать пошел. А он уехал на самокате в сторону набережной, и на следующее утро нашли его телефон вместе с самокатом. После этого не можем его найти», — рассказала подруга.

    Телефон молодого предпринимателя нашли случайные прохожие в пять часов утра. Девушка позвонила и передала гаджет коллегам. Друзья с обеда начали стучать в номер Коропову, ведь с минуту на минуту должна была состояться рабочая встреча. Они забили тревогу, когда ответа не последовало.