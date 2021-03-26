Самая толстая женщина России умерла от ковида

Самая толстая женщина России Наталья Руденко умерла в Волгограде. Об этом сообщил V1.ru, сославшись на родственников покойной.

Жительница Волгограда не справилась с последствиями коронавирусной инфекции.

«Наташа приходится мне племянницей по брату. У нее был коронавирус. После этого ей укол сделали. То ли в прыщик, то ли куда-то еще. Потом вычищали, вычищали, но я так и не поняла, что случилось», — рассказала тетя покойной Людмила.

После перенесенного ковида Руденко столкнулась с осложнениями. Сначала пациентка лежала в 16-й больнице, потом — в 22-й.

«И у нее нашли дырку в легких. Потом ее экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла», — сообщили близкие погибшей.

В 2018 году Руденко весила 280 килограммов. Она с трудом передвигалась по квартире и просила врачей помочь ей. Осенью 2020-го волгоградка избавилась от звания самой толстой женщины страны, так как сбросила 150 килограммов. Она призналась, что похудение далось ей тяжело. Были срывы и истерики, набирался вес. Тем не менее каждый потерянный килограмм добавлял ей уверенности в себе.

В конце года она тяжело болела ковидом. Когда волгоградка подхватила вирус, она вновь потеряла легкость. Каждый шаг и движение давались женщине с большим трудом.

Руденко боролась с избыточным весом с детства. Больше 10 лет назад, после выкидыша, ее вес начал стремительно расти из-за гормонального сбоя. Женщина долгое время не осознавала этого, «заедала» проблемы и обещала всем близким непременно взяться за себя.