Общество 12 марта 2024, 23:23 «Сама подбирала». Доброволец СВО рассказала о восхитившей Путина военной форме Участница СВО Родионова призналась, что женщинам тяжело подобрать военную форму РИА «Новости»

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Победительница конкурса «Лидеры России» 2020 года и доброволец СВО Александра Родионова, получившая комплимент от президента РФ Владимира Путина по поводу военной формы, призналась, что сама ее подбирала. Об этом она рассказала в беседе с Life.

«Сама подбирала. У нас военная форма — это все-таки мужская одежда, достаточно тяжело подобрать на женскую фигуру», — призналась она.

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Родионова рассказала, что работает в зоне СВО по медицинскому направлению, поэтому вариант женской формы с юбкой ей не подошел. Ей нужны были именно штаны.

Она также добавила, что уже завтра ей отправляться обратно, поэтому не до смены нарядов. Кроме того, она уже привыкла к военной форме.

Глава государства, который встретился с победителями конкурса «Лидеры России», похвалил девушку не только за отличный вид в форме, но и за воспитание детей. У Родионовой старший сын учится в институте, а младший пока еще школьник.

Ранее Путин заявил, что необходимо и дальше поддерживать семейные ценности и традиции России, всегда этим заниматься.