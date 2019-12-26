«Сам себя высек»: украинский политолог ушел из студии в эфире

Бывший вице-мэр Очакова и украинский политолог Гордей Белов ушел из студии программы «60 минут» во время обсуждения военного конфликта в Донбассе. Ведущий обвинил его в бездействии.

«Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на „пиццу“. И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды», — написал в Instagram ведущий программы на «России 1» Евгений Попов.

Во время эфира Попов начал говорить политологу о том, что тот бездействовал, пока украинцы убивали своих же в Донбассе.

«Когда вы побываете на передовой, а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами поговорим на равных», — сказал ведущий, обращаясь к украинцу.

Белов пытался возразить, но не нашел весомых аргументов в свою защиту. Затем он просто развернулся и ушел из студии.

«Желаю Гордею мирного неба над головой, никогда не слышать свиста пуль, гула фронтовой авиации и разрыва мин. Это страшно. Поверьте, правда страшно. Я не военкор, но так сложилась жизнь, видел дюжину кровавых конфликтов, войн и революций. И не „диванным“ мне рассказывать о страданиях людей». — заключил Попов в своем посте.