Телеведущий «60 минут» одернул Наргиз из-за слов о медведях в России

Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России. Она заявила, что и она, и ее дети чувствуют себя в Москве незащищенными.

В интервью телеведущей Ксении Собчак Наргиз заявила, что привыкла жить в США, где система работает ради народа, «все для людей». Она добавила, что ее дети выросли в Соединенных Штатах, и не думают о возвращении в Россию. Более того, ее старшая дочь думает, что по Москве ходят медведи.

«У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?» — поинтересовался Евгений Попов.

Он предположил, что уроженка Узбекистана Наргиз не знает пословицу «не плюй в колодец», и напомнил, что за четыре года концертной деятельности она заработала в России 2,5 миллиона долларов. И при этом позволяет себе пренебрежительно высказываться о стране, граждане которой покупают билеты на ее выступления.

Евгений Попов констатировал, что большинство эмигрантов хвастаются прекрасной жизнью за границей в расчете на одобрение соотечественников. Но москвичи сталкиваются с теми же проблемами, что и жители Нью-Йорка.

«Убийств в Нью-Йорке больше, чем в нашей родной столице. Брайтон-Бич, где Наргиз, судя по манерам, жила, — вообще странное место. Сейчас туда водят экскурсии за экзотикой, чтобы показать район, застрявший в восьмидесятых», — рассказал Попов.

Он подчеркнул, что безбедной, далекой от реалий простых американцев жизнью Наргиз обеспечивают заработки в России.