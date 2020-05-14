Салоны красоты и парикмахерские решили пока не открывать в Москве

Ограничительные меры начали постепенно отменять в России. Но ситуация с коронавирусом пока не позволяет возобновить работу столичных салонов красоты и парикмахерских. Их откроют, когда позволит эпидемическая картина.

«Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, и Москва пока не соответствует им», — заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

Он подчеркнул, что в городе пока есть опасность новой волны распространения инфекции. Именно поэтому власти пока не могут возобновить работу всех организаций.

«Как появится возможность, мы это сделаем. Мы понимаем, насколько услуги парикмахерских и салонов красоты востребованны», — заключил мэр города.

Салоны красоты, торговые центры и другие организации приостановили работу в конце марта из-за распространения коронавируса. Такая мера стала необходима для борьбы с инфекцией. Сейчас в России насчитывается 252 245 случаев инфицирования. Вылечились уже 53 530 пациентов.