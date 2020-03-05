Салют «в честь смерти Сталина» отгремел в Екатеринбурге

Екатеринбургские активисты отметили день смерти Сталина как «праздник освобождения». Как они и обещали, в небо был запущен фейерверк.

Члены инициативной группы анонсировали салют еще утром. Точное время и место, как и свои имена, активисты называть не стали, чтобы исключить провокации. Они заявили, что никто не должен забывать страшный период кровавых репрессий, которые были при Сталине.

День его смерти, по мнению активистов, должен стать национальным праздником освобождения. Если бы Сталин не умер 67 лет назад, то жертв его режима могло бы быть гораздо больше.

Эту акцию ранее поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Наверное, в нашей стране и сегодня нет семей, кого бы не коснулся период кровавых репрессий. Моих родных тоже репрессировали. И это боль, которую наша семья несет с собой долгие годы», — написал он на своей странице в Instagram.

Куйвашев назвал поступок активистов честным и признался, что уважает и поддерживает людей, которые открыто выражают собственное мнение по таким вопросам. При этом коммунистически настроенная молодежь негативно восприняла фейерверк по такому поводу. Они посчитали, что это глумление над историей, которое приведет к ситуации «как на Украине».

Лидер Советского Союза Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года.