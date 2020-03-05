«Праздник освобождения»: день смерти Сталина отметят салютом в Екатеринбурге

Активисты из Екатеринбурга решили в прямом смысле слова отпраздновать 67-ю годовщину со дня смерти Сталина. В городе запустят салют.

«Самый страшный период кровавых репрессий, которые были при Сталине, не должен забываться. Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», — рассказали сайту Znak.com члены инициативной группы, которые и планируют 5 марта запустить в небо фейерверк.

Собеседники издания добавили, что любую историю необходимо осмыслить. Они выразили надежду, что в будущем к ним присоединятся единомышленники из других городов. Своих имен активисты называть не стали, чтобы избежать провокаций и довести задуманное до конца. Салют планируют запустить в районе 20:00, когда в Екатеринбурге будет уже темно. Район города, где пройдет акция, не называют.

Советский лидер Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Во время правления Сталина, в 1920-х — 1930-х годах, прошли массовые репрессии. По разным оценкам, за этот период погибли от нескольких сотен тысяч до 1,5 миллиона человек. Точных данных о жертвах политических репрессий в Советском Союзе нет.