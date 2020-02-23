Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел над Москвой

В Москве отгремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. В небо было выпущено свыше 10 тысяч фейерверков. Жители и гости столицы делятся в соцсетях кадрами салюта.

Более 10 тысяч фейерверков было выпущено из 72 салютных установок, которые разместились на 16 точках, пишет «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, произведя 30 залпов на Поклонной горе», — рассказали в пресс-службе.

Специальное программное обеспечение салютных установок, как отметили в пресс-службе, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, что делает салют красочным и интересным.

Жители и гости столицы высоко оценили прогремевший в небе над Москвой салют. Фотографиями и видео фейерверка они продолжают делиться в Сети.

В Подмосковье для ветеранов Великой Отечественной войны в День защитника Отечества звучали любимые и хорошо знакомые песни военных лет. В Королеве, Одинцове, Балашихе и других городских округах области для героев выступили музыканты. Подробнее — в материале «360».