Сахар подешевел с начала года

Исследовался период с 1 по 11 января. За это время цены на сахар снизились в 56 регионах на 0,1-1,5%, в 12 субъектах РФ — на 1,6-3,8%. В девяти регионах цены выросли на 0,1-6,7%, а в восьми цены не изменились.

По сравнению с концом прошлого года немного подорожало мясо кур (на 0,7%), куриные яйца (0,3%), водка (0,6%), молоко (0,5%), мороженая рыба и печенье (0,4%).

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,4%. Помидоры стали дороже на 7,7%, морковь — на 3,4%, картофель — на 2,7%, репчатый лук — на 2,6%, огурцы — на 2,5%.

В декабре 2020 года власти объявили о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашение с торговыми сетями действует до 1 апреля 2021 года. Также правительство может ограничивать розничные цены на мясо, молоко, мороженую рыбу, масло, яйца, сахар, муку, хлеб, вермишель и другие продукты.

Бюджетный сахар-песок должен стоить в рознице не более 46 рублей за килограмм, подсолнечное масло — максимум 110 рублей за литр.