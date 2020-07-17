Иван Сафронов бросил курить и читает книги в СИЗО

Журналист Иван Сафронов бросил курить, читает много книг и встречает посетителей в хорошем настроении. Об этом «360» рассказал общественный секретарь НКО Иван Мельников, который встретился с советником главы Роскосмоса в СИЗО «Лефортово».

«Иван встретил нас в стильном пиджаке, был в хорошем настроении. Связано это было с тем, что, несмотря на обрушившиеся тяготы и невзгоды, Иван, находясь в СИЗО „Лефортово“, бросил курить», — поделился Мельников.

Он также добавил, что у Ивана появилось много свободного времени, которое журналист заполняет чтением. Сафронов в разговоре с Мельниковым похвалил местный библиотечный фонд и рассказал, что уже прочел произведения Достоевского и Фицджеральда, сейчас занят «Волком с Уолл-стрит». В день он успевает прочитать по 700 страниц.

«Условиями содержания Сафронов удовлетворен», — добавил Иван Мельников.

По его словам, заключенный не видит агрессии в свой адрес со стороны сотрудников, они обходятся с ним дружелюбно.

Ранее Московский суд признал арест Ивана Сафронова законным. Журналиста и советника главы Роскосмоса обвиняют в разглашении гостайны. По версии следствия, Сафронов работал на чешские спецслужбы.