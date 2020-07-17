Иван Сафронов бросил курить и читает книги в СИЗО
«Иван встретил нас в стильном пиджаке, был в хорошем настроении. Связано это было с тем, что, несмотря на обрушившиеся тяготы и невзгоды, Иван, находясь в СИЗО „Лефортово“, бросил курить», — поделился Мельников.
Он также добавил, что у Ивана появилось много свободного времени, которое журналист заполняет чтением. Сафронов в разговоре с Мельниковым похвалил местный библиотечный фонд и рассказал, что уже прочел произведения Достоевского и Фицджеральда, сейчас занят «Волком с Уолл-стрит». В день он успевает прочитать по 700 страниц.
«Условиями содержания Сафронов удовлетворен», — добавил Иван Мельников.
По его словам, заключенный не видит агрессии в свой адрес со стороны сотрудников, они обходятся с ним дружелюбно.
Ранее Московский суд признал арест Ивана Сафронова законным. Журналиста и советника главы Роскосмоса обвиняют в разглашении гостайны. По версии следствия, Сафронов работал на чешские спецслужбы.