Сафронова посадили в камеру с подозреваемым в терроризме
Об этом «Интерфаксу» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Ивана перевели из карантина в обычную камеру, поскольку коронавирус у него не подтвердился. Теперь он находится в камере с подозреваемым в экстремизме и терроризме, это иностранный гражданин, мусульманин, отношения у них ровныеМарина Литвинович.
По ее словам члены ОНК забеспокоились, когда узнали, что сосед Сафронова мог находиться в карцере за драку. Он попадает под описание того конфликтного человека — если в камере с Иваном оказался именно он, то «это нехорошо». Литвинович договорилась с журналистом вновь обсудить этот вопрос через неделю.
Сафронов некоторое время провел в изоляционной камере — его поместили туда после подозрений на заражение коронавирусной инфекцией. В результате заболевание не подтвердилось — тесту на COVID-19 показали отрицательный результат.