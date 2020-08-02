Сафронова посадили в камеру с подозреваемым в терроризме

Советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, перевели в обычную камеру СИЗО «Лефортово». До этого он был изолирован с подозрениями COVID-19, которые не подтвердились. Сейчас он находится вместе с подозреваемым в терроризме.

Об этом «Интерфаксу» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Ивана перевели из карантина в обычную камеру, поскольку коронавирус у него не подтвердился. Теперь он находится в камере с подозреваемым в экстремизме и терроризме, это иностранный гражданин, мусульманин, отношения у них ровные Марина Литвинович.

По ее словам члены ОНК забеспокоились, когда узнали, что сосед Сафронова мог находиться в карцере за драку. Он попадает под описание того конфликтного человека — если в камере с Иваном оказался именно он, то «это нехорошо». Литвинович договорилась с журналистом вновь обсудить этот вопрос через неделю.

Сафронов некоторое время провел в изоляционной камере — его поместили туда после подозрений на заражение коронавирусной инфекцией. В результате заболевание не подтвердилось — тесту на COVID-19 показали отрицательный результат.