Сафронов отказался от снижения срока за признание вины

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предложили сократить тюремный срок вдвое, если он признает вину. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Евгений Смирнов.

Юрист отметил, что гособвинение предложило Сафронову признать вину, чтобы получить 12 лет колонии вместо запрошенных 24. Советник главы Роскосмоса отказался.

«Перед прениями прокуратура в обмен на признание вины предлагала 12 лет лишения свободы. Он отказался», — уточнил Смирнов.

В итоге Сафронову запросили 24 года со штрафом в 500 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы после освобождения (запрет посещать определенные места, обязанность регулярно отмечаться в инспекции и тому подобное).

По версии следствия, в 2012 году Сафронова завербовали представители чешских спецслужб. В 2017 году он передал им информацию, которая связана с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки с действиями ВС России на Ближнем Востоке. Следователи считают, что США были конечным получателем секретных сведений.