Семена петрушки в России включили в список запрещенных растений. Якобы они могут использоваться для получения наркотического масла, а это уже уголовная статья. Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала «360», что петрушка на самом деле очень полезна для здоровья.

«У меня петрушки всякой навалом, но я не наркоманка. Я ее ем каждый день, горстями. У меня почтенный возраст пенсионный, я петрушку круглый год ем, я не старею, у меня зрение улучшается от петрушки, волосы укрепляются, и тонус жизни. Я не падаю, не хромаю, голова не кружится», — рассказала Ганичкина.

Садовод считает, что сейчас идет какая-то напасть с проверками, которые скоро задушат семенные компании. Ганичкина призналась, что в новостях часто передают такое, что это не хочется слушать. Например, о том, что якобы кто-то собирает семена сорняков и продает.

«Это просто отбивают руки нашим порядочным селекционерам», — объяснила она.

Ганичкина рекомендовала всем есть петрушку, чтобы быть молодыми и красивыми. В ней содержится фолиевая кислота, которая помогает здоровью.

Автор книг о садоводстве призналась, что не имеет понятия, что вредного могли найти в петрушке, и каким ученым пришло в голову об этом заявить.

«В магазине петрушка и кудрявая, и листовая круглый год продается. У меня и растет круглый год сельдерей и петрушка. Вот эти пряные травы, я без них жить не могу. Зелень для меня — это витамины натуральные. Я никогда не пью витамины, которые покупают в аптеке. Я живу только на зеленных культурах, вот это для меня витамины. И овощи и фрукты, конечно», — сказала Ганичкина.

Помимо борщевика, оштрафовать могут за выращивание семен мака.

«Семена мака очень мелкие, они разлетаются до 10 километров по воздуху. И у людей растет мак, и они видят, что он красиво цветет. Но они даже не понимают, что это наркотики. И людей начинают судить», — объяснила она.