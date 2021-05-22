Дачникам объяснили про запрет на петрушку

Как выяснилось, сама петрушка не запрещена для посадки на даче. Однако ее семена включены в список запрещенных растений. Об этом рассказал правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго.

Речь идет о документе СанПиН под названием «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — передало агентство «Прайм» его слова.

Он пояснил, что если доказать, что культивация семян происходит с целью получения наркотического масла, то за это полагается ответственность по статье 228 Уголовного кодекса России. В таком случае человек может получить штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы, или другого дохода за период до трех месяцев. Также могут приговорить к обязательным или исправительным работам, а еще за это можно получить срок — до трех лет тюрьмы.

Поэтому, если семена петрушки нужны только для ее выращивания, то бояться ничего не нужно, подчеркнул эксперт.

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