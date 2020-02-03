«Садовод» ввел карантин для возвращающихся из Китая работников

«Все работающие на рынке граждане КНР, которые вернулись из Китая после новогодних каникул, перед выходом на работу проходят обязательный двухнедельный карантин», — указали в пресс-службе.

Что касается товаров из Китая, там отметили, что это зависит от изменений в логистике пропуска товаров через границы.

При этом сам торговый комплекс, который является одним из крупнейших объектов для работы китайского торгового бизнеса в России, не закроется на карантин. На данный момент администрация рынка организовала ежедневную дезинфекцию торговых рядов, санитарную обработку помещений и заведений общественного питания. Сотрудники постоянно осматривают врачи.

«Садовод» также запасся тепловизорами, которыми каждый день измеряется температура у всех сотрудников, арендаторов и продавцов.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса заставила оплативших путевки туристов из России закончить свою поездку и вернуться на родину. Все россияне, которые путешествовали организованными турами, вернулись.