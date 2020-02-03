    03 февраля 2020, 22:36

    «Садовод» ввел карантин для возвращающихся из Китая работников

    Александра Каширина

    Столичный рынок «Садовод» на две недели ввел карантин для сотрудников, которые возвращаются из Китая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу рынка.
    «Садовод» ввел карантин для возвращающихся из Китая работников

    «Все работающие на рынке граждане КНР, которые вернулись из Китая после новогодних каникул, перед выходом на работу проходят обязательный двухнедельный карантин», — указали в пресс-службе.

    Что касается товаров из Китая, там отметили, что это зависит от изменений в логистике пропуска товаров через границы.

    При этом сам торговый комплекс, который является одним из крупнейших объектов для работы китайского торгового бизнеса в России, не закроется на карантин. На данный момент администрация рынка организовала ежедневную дезинфекцию торговых рядов, санитарную обработку помещений и заведений общественного питания. Сотрудники постоянно осматривают врачи.

    «Садовод» также запасся тепловизорами, которыми каждый день измеряется температура у всех сотрудников, арендаторов и продавцов.

    Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса заставила оплативших путевки туристов из России закончить свою поездку и вернуться на родину. Все россияне, которые путешествовали организованными турами, вернулись.