Все выехавшие по путевкам в Китай россияне вернулись домой

Паника вокруг бушующего в Китае коронавируса заставила оплативших путевки туристов из России закончить свою поездку и вернуться на родину. Все россияне, которые путешествовали организованными турами, вернулись.

В Ростуризме рассказали «Интерфаксу», что о возвращении всех туристических групп из Китая сообщили туроператоры.

Всего из Китая вывезли 5,6 тысячи организованных туристов из России. Последний борт Azur Air ZF756 с ними прибыл во Внуково утром в понедельник, 3 февраля.

В Ростуризме поблагодарили туроператоров, которые смогли предоставить дополнительные чартеры в Китай, чтобы туристы с билетами на даты после 4 февраля смогли вернуться на родину раньше времени.

Чартерные рейсы из Китая в Россию продолжат летать до 14 февраля, чтобы вывезти оставшихся российских граждан. После указанной даты эти полеты остановят. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также она отметила, что для эвакуации российских граждан подключили Воздушно-космические войска. На военных самолетах на родину вернут 133 человек.

По последним данным, коронавирус убил более 360 человек в Китае после вспышки пневмонии в Ухане в декабре 2019 года. Один человек умер на Филиппинах. Всего медики зафиксировали более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом.