Саб-Зиро против Скорпиона. Петербургская библиотека записала тикток о драке читателей

Пресс-служба Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге записала видеоролик в социальную сеть TikTok. В нем рассказано о драке двух посетителей.

В корпусе библиотеки на площади Островского развязалась драка за место в читальном зале. Один из посетителей отказался уступать другому рабочее место, где находилась сумка. Участники конфликта вступили в словесную перепалку. Спор перерос в драку.

Зачинщика драки задержала полиция. Пострадавший зарегистрировал побои в травмпункте.

Пресс-служба библиотеки отреагировала на случившееся видеороликом в социальной сети TikTok. В ролике они рассказали о драке с отсылками к игре «Мортал Комбат». Читателей представили в образах Саб-Зиро и Скорпиона.

«Именно здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем», — рассказал в видеоролике пресс-секретарь Андрей Тарасов.

По словам Тарасова, зачинщик драки успел посидеть за несколькими столами. После этого он занял чужое место, на котором находилась сумка.