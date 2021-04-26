Посетители библиотеки Санкт-Петербурга не поделили стул и подрались

Занятый сумкой стул стал причиной драки между посетителями Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления вневедомственной охраны.

По данным ведомства, посетитель читального зала занял одно свободное место. На стоящий рядом стул он положил свою сумку.

В этот момент к нему подошел другой посетитель и попросил освободить занятый сумкой стул, так как других свободных мест больше не было. Но в итоге он получил отказ. Владелец сумки решил просто так стул не отдавать и устроил драку.

Библиотекари нажали кнопку вызова тревожной сигнализации. Дерущихся посетителей читального зала разняли сотрудники Росгвардии. Пожадничавшего стулом мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

Пострадавший самостоятельно обратился в ближайший травмпункт за медицинской помощью.