«Мы все родились заново». Пассажиры «прыгающего» самолета S7 похвалили пилотов

Пассажиры самолета Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Магадана в Новосибирск и совершившего экстренную посадку в Иркутске 2 декабря, признались, что это стало для них вторым днем рождения. Об этом они рассказал РЕН ТВ.

По некоторым данным, пилот сажал лайнер в режиме ручного управления, так как на борту отказала электроника. Впоследствии самолет «провалился» на два километра вниз.

Пассажир Андрей Никитин своим рассказом подтвердил, что самолет то проваливался вниз, то поднимался. Он признался, что мысленно уже простился со всеми, перед глазами промелькнула вся жизнь, но произошло чудо, и самолет благополучно посадили.

«Чудо свершилось, и мы не просто выжили, мы не получили никаких увечий. Самолет успешно сел в Иркутске, и я считаю, что это подарок судьбы», — сказал Андрей.

Екатерина Маринкина, также летевшая этим рейсом, поблагодарила пилотов и назвала счастьем и удачей то, что никто из пассажиров не пострадал.

«Подарили нам второе рождение. Мы поистине считаем, что 2 декабря мы все заново родились, потому что шансов у нас не было», — сказала она.

Пассажир Владимир рассказал Telegram-каналу Shot, что у него немели руки и ноги. Он чувствовал себя так, будто вот-вот потеряет сознание. По его словам, самолет «как-то очень странно начал набирать высоту» и сильно просаживался.

По предварительным данным, перед полетом борт поливали стеклоомывающей жидкостью для автомобилей вместо противообледенительного реагента с гликолем. В S7 не исключили, что обработку в аэропорту могли провести с нарушениями. По еще одной версии, причиной стало вмешательство второго пилота в управление. СМИ писали, что на борту было 200 пассажиров.

Ранее в Сети появились переговоры пилотов самолета. Экипаж сообщал о «сильнейшем обледенении».