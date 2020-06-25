Елена Летучая рассказала, как россиян могут обманывать с помощью ГОСТ

Телеведущая Елена Летучая рассказала о том, как производители могут обманывать россиян при помощи ГОСТ.

В интервью «7дней.ру» телеведущая отметила, что россиянам необходимо быть более бдительными из-за маркетинговых уловок. По ее словам, производители могут указать на упаковке продукта ГОСТ не на продаваемый предмет, а на условия работы на заводе.

«Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации», — рассказала телеведущая.

Летучая также предупредила, что «эко» или «био» маркировка может оказаться на упаковке любого продукта, поскольку закона, который бы это регламентировал, не существует.

«Можно нарисовать прекрасную корову на зеленом лугу и написать „био“, „эко“ и сделать цену выше», — заключила телеведущая.

Накануне Летучая поговорила с главой ЦИК Эллой Памфиловой о безопасности голосования по поправкам в Конституцию. Она лично удостоверилась, что на участках сделают все возможное, чтобы уберечь людей от заражения коронавирусом.

Собеседница Летучей рассказала, что голосование специально растянули на несколько дней, чтобы обезопасить россиян от столпотворений.