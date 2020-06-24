Елена Летучая оценила безопасность голосования по поправкам в Конституцию России
Собеседница телеведущей рассказала, что голосование специально растянули на несколько дней, чтобы обезопасить россиян от столпотворений.
«Все, кто подал заявления заранее и высказал свои пожелания, их приписали к какому-то участку, они могут прийти на участок не только 1 июля, но и в любой другой день. Такая возможность есть», — пояснила Памфилова в ролике «Безопасный выбор», который Летучая опубликовала на своем YouTube-канале.
Глава ЦИК провела экскурсию по избирательному участку и продемонстрировала Летучей, как будет проходить голосование. Все граждане России, которые захотят выразить свое отношение к поправкам в основной закон страны, получат маску, перчатки и ручку. Памфилова пояснила, что паспорт необязательно давать в руки члену комиссии. Документ можно показать из своих рук.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если народ одобрит поправки в Конституцию, то это будет шагом к демократизации общества. Некоторые изменения предполагают переход части президентских полномочий к парламенту.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Москвичи и жители Нижегородской области смогут проголосовать онлайн.