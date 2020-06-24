Елена Летучая оценила безопасность голосования по поправкам в Конституцию России

Телеведущая Елена Летучая поговорила с главой ЦИК Эллой Памфиловой о безопасности голосования по поправкам в Конституцию. Она лично удостоверилась, что на участках сделают все возможное, чтобы уберечь людей от заражения коронавирусом.

Собеседница телеведущей рассказала, что голосование специально растянули на несколько дней, чтобы обезопасить россиян от столпотворений.

«Все, кто подал заявления заранее и высказал свои пожелания, их приписали к какому-то участку, они могут прийти на участок не только 1 июля, но и в любой другой день. Такая возможность есть», — пояснила Памфилова в ролике «Безопасный выбор», который Летучая опубликовала на своем YouTube-канале.

Глава ЦИК провела экскурсию по избирательному участку и продемонстрировала Летучей, как будет проходить голосование. Все граждане России, которые захотят выразить свое отношение к поправкам в основной закон страны, получат маску, перчатки и ручку. Памфилова пояснила, что паспорт необязательно давать в руки члену комиссии. Документ можно показать из своих рук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если народ одобрит поправки в Конституцию, то это будет шагом к демократизации общества. Некоторые изменения предполагают переход части президентских полномочий к парламенту.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Москвичи и жители Нижегородской области смогут проголосовать онлайн.