Председатель КНР Си Цзиньпин поддерживает позицию Российской Федерации на переговорах с НАТО, заявил он президенту России Владимиру Путину. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат сообщил, что переговоры двух лидеров в Пекине строились вокруг обсуждения напряженности, которую создает Запад вокруг Китая и России.

Путин подробно изложил Си Цзиньпину линию России на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе.

«Си Цзиньпин поддержал позицию России по этому вопросу и подчеркнул, что она отражает справедливые ожидания Москвы», — заявил Лавров.

МИД РФ направил в США и НАТО проекты договоров о безопасности. Среди основных пунктов — нерасширение альянса на восток, отказ от принятия в свой состав Украины и возвращение инфраструктуры НАТО на границы 1997 года.

Ранее Путин сообщил, что американская сторона проигнорировала принципиальные озабоченности России по безопасности в Европе.