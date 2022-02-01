Из ответа Соединенных Штатов по гарантиям безопасности уже понятно, что принципиальные российские озабоченности американская сторона проигнорировала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Москва, как отметил Путин, внимательно анализирует полученные от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности.

«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — привело РИА «Новости» слова российского лидера.

Среди главных пунктов Путин назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения около российских границ и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.

После распада СССР в НАТО обещали не продвигать инфраструктуру на восток, напомнил российский лидер, но сейчас в альянс входят Польша, Румыния и страны Прибалтики. Путин также рассказал и о ситуациях, которые могут последовать после вступление в НАТО Украины. Он отметил, что в доктринальных документах Украины говорится о том, «что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем».

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», — предположил президент.

Российский лидер призвал задуматься о том, к каким последствиям может привести подобный исход событий. Москва, как подчеркнул Путин, стремится избежать эскалации ситуации, для этого нужно обеспечить безопасность и России, и Евросоюза, и Украины.