США проигнорировали «принципиальные озабоченности» России по безопасности — Путин
Путин заявил об игнорировании США требований России по гарантиям безопасности
Из ответа Соединенных Штатов по гарантиям безопасности уже понятно, что принципиальные российские озабоченности американская сторона проигнорировала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Москва, как отметил Путин, внимательно анализирует полученные от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», — привело РИА «Новости» слова российского лидера.
Среди главных пунктов Путин назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения около российских границ и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.
После распада СССР в НАТО обещали не продвигать инфраструктуру на восток, напомнил российский лидер, но сейчас в альянс входят Польша, Румыния и страны Прибалтики. Путин также рассказал и о ситуациях, которые могут последовать после вступление в НАТО Украины. Он отметил, что в доктринальных документах Украины говорится о том, «что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем».
«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», — предположил президент.
Российский лидер призвал задуматься о том, к каким последствиям может привести подобный исход событий. Москва, как подчеркнул Путин, стремится избежать эскалации ситуации, для этого нужно обеспечить безопасность и России, и Евросоюза, и Украины.