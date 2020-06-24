Космонавт Иван Вагнер проголосует по Конституции с борта МКС

Избирком Подпосковья решил дать возможность проголосовать жителю Королева, космонавту Ивану Вагнеру, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС).

Как написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Московской области, для голосования граждан, которые пока не могут покинуть космос, предусмотрена специальная процедура, так как космонавты уже не первый раз голосуют с орбиты.

«Космонавты голосуют всегда по одному сценарию, он прописан в документах. Для этого предусмотрена особая процедура: каждый космонавт выбирает доверенное лицо, которое приходит в Центр управления полетами, где по закрытому каналу связи космонавт выражает свое решение, а доверенное лицо отражает его в бюллетене», — пояснили в комиссии.

Ранее космонавт Анатолий Иванишин попросил предоставить ему возможность принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ через портал госуслуг, его заявка была одобрена.