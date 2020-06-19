Российский космонавт проголосует по Конституции онлайн на орбите

Космонавт и житель Москвы Анатолий Иванишин будет голосовать по поправкам в Конституцию, находясь на орбите. Этим правом он воспользуется впервые, раньше сделать свой выбор таким образом было нельзя.

Иванишин запросил возможность проголосовать с орбиты через портал госуслуг, ему одобрили заявку. Об этом сообщил портал мэра Москвы.

В этом году отдать свой голос онлайн может любой житель Москвы и Нижнего Новгорода. Для этого нужно заранее, до 14:00 21 июня, зарегистрироваться на мероприятие через порталы mos.ru или gosuslugi.ru.

По данным столичной мэрии, в список электронных избирателей Москвы включили уже около 775 тысяч жителей. Электронное голосование для москвичей запустится в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru и завершится 30 июня в 20:00.

Ранее эксперты предупредили россиян о возможных мошенниках, которые пытаются нажиться на голосовании о поправках в Конституцию. В интернете появились различные фишинговые сайты. Как обезопасить себя от непроверенной информации, рассказывал «360».