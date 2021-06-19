Одним из погибших при крушении самолета Л-410 в Кемеровской области стал 53-летний пилот Александр Ш. Он был хорошим человеком и отличным другом. В седьмом классе он уже решил, что будет поступать в военное училище. Об этом «360» рассказал его друг Евгений Евшин.

«Мы выросли вместе. Он жил надо мной. Его отец там живет. Хороший был человек, отличный друг. Он с класса седьмого решил что будет поступать в военное училище. Он же в семье самый старший был. У него еще два брата и сестра. Теперь только Галина осталась», — рассказал мужчина.

Он добавил, что у погибшего остались двое детей — взрослый сын и маленькая дочка.

«Он же сразу поступил в Барнаульское летное военное училище после окончания, остался там инструктором. Ему, конечно, нравилось, если до сих пор летал», — отметил собеседник «360».

Воздушное судно совершило жесткую посадку и потерпело крушение в районе села Журавлево в субботу утром. По предварительной информации, у самолета отказал один двигатель. Известно, что судно эксплуатировалось ДОСААФ. На борту были 19 человек. Власти Кемеровской области сообщили, что жертвами стали четыре человека. Также пострадали 15 пассажиров. Из них четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Ранее сообщалось о девяти погибших.