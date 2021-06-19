Власти Кемеровской области не подтвердили гибель 9 парашютистов при крушении Л-410

Правительство Кемеровской области не подтвердило информацию о девяти погибших в результате крушения самолета Л-410. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

«В результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы. Из них четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести. Информация о девяти погибших не подтверждается», — говорится в сообщении.

Пять пострадавших в тяжелом состоянии были транспортированы в больницу на вертолетах. Ранее региональный ДОСААФ сообщил о девяти погибших в результате крушения самолета. Воздушное судно совершило жесткую посадку и потерпело крушение в районе села Журавлево. По предварительной информации, у авиалайнера отказал один двигатель. Судно эксплуатировалось ДОСААФ. На борту были 19 человек. Среди погибших числятся два пилота.

До конца расследования председатель ДОСААФ Александр Колмаков поручил приостановить в России все полеты самолетов Л-410. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал произошедшее страшным горем. Он сообщил, что самолет совершал тренировочный полет.