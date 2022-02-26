РЖД предупредили о возможных сбоях работы сайта из-за DDоS-атак

Компания РЖД предупредила о возможных сбоях в работе сайта 26 февраля. Портал «подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам», сообщили представители компании в Telegram.

«Напоминаем, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты», — добавили в РЖД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина опроверг сообщение о массированной DDoS-атаке на сайт главы государства в день начала спецоперации на Украине.

Утром и днем 24 февраля сбой также произошел в работе целого ряда сайтов и приложений в России, в числе которых «Яндекс», Telegram, «ВКонтакте», Ростелеком, Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф банк и «Википедия». Программист Сергей Вакулин предположил, что причиной нестабильной работы мог стать резкий скачок трафика. Он посоветовал «подключить дополнительное оборудование для принятия входящего трафика и перенаправления с основных серверов на новый подключенный».